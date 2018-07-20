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Mercedes'den pilotlarına güvence

Formula 1 ekiplerinden Mercedes, Lewis Hamilton'ın ardından Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas'ın da sözleşmesini yeniledi

20 Temmuz 2018 Cuma 11:45
Mercedes'den pilotlarına güvence

Formula 1 takımlarından Mercedes, Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas'ın kontratını bir sezon daha uzattı.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Bottas'ın gelecek yıl takımda kalacağı ve yenilenen sözleşmede bir sezonluk opsiyon hakkının da bulunduğu açıklandı.

Mercedes'e 2017 sezonunda katılan Bottas, 3 yarıştan zaferle ayrılırken, 5 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu. Finlandiyalı sürücü, bu sezon pilotlar klasmanında ise 5'inci sırada bulunuyor.

Mercedes, Bottas'ın takım arkadaşı, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın sözleşmesini iki sezon daha uzattığını dün duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaFormula 1MercedesValtteri Bottas
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