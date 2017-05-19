MotoGP'de heyecan Fransa'ya taşındı

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Fransa'nın Le Mans şehriyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak. MotoGP'de ilk iki müsabakayı, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales, üçüncü yarışı, Repsol Honda ekibinin İspanyol sürücüsü Marc Marquez ve dördüncü etabı yine Repsol Honda'dan İspanyol Dani Pedrosa kazanmıştı. Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Valentino Rossi (İtalya) 62 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) 60

3. Marc Marquez (İspanya) 58

4. Dani Pedrosa (İspanya) 52

5. Andrea Dovizioso (İtalya) 41