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MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

MotoGP7de sezonun 14. yarışı, 24 Eylül Pazar günü İspanya'da koşulacak

22 Eylül 2017 Cuma 10:39
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MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Alcaniz bölgesindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak. MotoGP'de geride kalan 13 yarışın 8'ini İspanyol, 5'ini ise İtalyan pilotlar kazandı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu, onuncu ve on üçüncü, Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Aynı ülkeden Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci, on birinci ve on ikinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Rossi yarışacak

Şampiyonanın efsane pilotlarından Rossi, ay başında antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından sağlığına kavuşarak Aragon Pisti'nde mücadele edecek. Sezonun ilk 13 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 199 puan

Andrea Dovizioso (İtalya) - 199

3. Maverick Vinales (İspanya) - 183

4. Valentino Rossi (İtalya) - 157

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 150

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Anahtar Kelimeler:
14. YarışAragon PistiİspanyaMotoGP
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