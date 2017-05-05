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MotoGP'de sırada ki durak İspanya

MotoGP'de Pazar günü koşulacak sezonun dördüncü yarışı öncesi yarın sıralama turları yapılacak

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MotoGP'de sırada ki durak İspanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

İspanya'nın Jerez şehriyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak. MotoGP'de sezonun ilk iki etabını, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales, üçüncü yarışını ise Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez kazanmıştı. Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Valentino Rossi (İtalya) 56 puan 
2. Maverick Vinales (İspanya) 50
3. Marc Marquez (İspanya) 38
4. Andrea Dovizioso (İtalya) 30
5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 29
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Motor SporlarıMotoGPİspanya
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