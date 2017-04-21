Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MotoGP'de sıradaki durak ABD

Pazar günü koşulacak sezonun 3. yarışı öncesi yarın sıralama turları yapılacak

Bu haber kez okundu.

MotoGP'de sıradaki durak ABD

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

ABD Grand Prix'si, Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 21 tur üzerinden yapılacak. Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak yarış öncesi, yarın TSİ 22.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek ve pilotlar yarışa avantajlı pozisyonda başlamanın mücadelesini verecek. MotoGP'de sezonun ilk iki etabını, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazanmıştı. Sezonun ilk iki yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya): 50 
2. Valentino Rossi (İtalya): 36 
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 20 
4. Scott Redding (Büyük Britanya): 17
5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 16
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Motor SporlarıMotoGPABD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100