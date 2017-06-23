MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 25 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te yapılacak. MotoGP'de düzenlenen ilk 5 yarışı İspanyol pilotlar kazanırken, son 2 ayağı ise İtalyan sürücüler birinci sırada tamamladı. Movistar Yamaha takımından Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrılırken, Repsol Honda takımının sürücülerinden Marc Marquez üçüncü, Dani Pedrosa ise dördüncü etaptan zaferle ayrıldı. Altıncı ve yedinci yarışta ise Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso zirveyi rakiplerine bırakmadı. Sezonun ilk yedi yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya) 111 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) 104

3. Marc Marquez (İspanya) 88

4. Dani Pedrosa (İspanya) 84

5. Valentino Rossi (İtalya) 83