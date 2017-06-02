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MotoGP'de sıradaki durak İtalya

Pazar günü koşulacak sezonun altıncı yarışı öncesi yarın sıralama turları yapılacak

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MotoGP'de sıradaki durak İtalya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toskana bölgesindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 4 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak. MotoGP'de düzenlenen ilk beş yarışın tümünü İspanyol pilotlar kazandı. Movistar Yamaha takımından Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrılırken, Repsol Honda takımının sürücülerinden Marc Marquez üçüncü, Dani Pedrosa ise dördüncü etaptan zaferle ayrıldı.

Rossi de yer alacak
Bu arada, geçen hafta İtalya'nın Mondavio bölgesinde antrenman sırasında motosi̇kleti̇yle kaza yaparak hastaneye kaldırılan MotoGP'nin efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, göğsünde ağrıları olmasına rağmen büyük oranda iyileştiğini ve pazar günkü yarışta yer alacağını açıkladı. Sezonun ilk beş yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya) 85 puan
2. Dani Pedrosa (İspanya) 68
3. Valentino Rossi (İtalya) 62
4. Marc Marquez (İspanya) 58
5. Johann Zarco (Fransa) 55

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