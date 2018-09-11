Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağının gerçekleştirileceği Marmaris'e gelen takımlar ve pilotlar test sürüşleriyle hazırlıklarına başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayak yarışında 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, Muğla'da finişi görebilmek için mücadele verecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül'de düzenlenecek şampiyona renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Pilotlar, uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek. Yarışlar öncesi ilçeye gelen takımlar ve pilotlar test etaplarında hazırlıklarına başladı. Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 8 yıl aradan sonra dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yapacağını, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Muğla'da gerçekleştirilecek yarışta sporcularla izleyicilerin, deniz ve doğayla iç içe olacaklarını vurgulayan Bostancı, "Dünya Ralli Şampiyonası'nın tekrar Türkiye'ye dönmesi bizim için çok büyük mutluluk kaynağı. Dünya Ralli Şampiyonası olimpiyatlar kadar önemli bir organizasyon. Türkiye'de 2003 ile 2010 seneleri arasında yapıldı ama sonra kaybettik. Şans 8 yıl sonra geri döndü." dedi.

Castrol Ford Team Türkiye olarak yıllardır otomobil sporlarının basamaklarını teker teker çıkarak büyük başarılara imza attıklarına işaret eden Bostancı, en büyük hedeflerinin Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarılı olmak olduğunu dile getirdi. Takımları kurulduğu zaman önce Türkiye şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğu, takımlar şampiyonluklarını hedeflediklerini anlatan Bostancı, "Sonra Doğu Avrupa Kupası'nı kazandık. Daha sonra Avrupa Kupası'nı kazandık ve geçen sene de takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Geçen senenin sonundan itibaren biz yüzümüzü Dünya Ralli Şampiyonası'na çevirdik. Bu şampiyonada başarılı olmak istiyorduk." diye konuştu.

"Başarılı olmak çok kolay değil"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının bu yıl Türkiye'de yapılıyor olmasının kendileri için de büyük şans olduğuna değinen Bostancı, şöyle konuştu: "Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarılı olmak çok kolay değil. Kısa bir süreç değil. Biz uzun soluklu bir plan yaptık, İlk senelerde yarışa girmek, yarışları bitirmek, ilk üçte, beşte, hatta ilk 10'da yer almak ama önümüzdeki senelerde biz de takım olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırıp şampiyonluk, üçüncülük, beşincilik hedefliyoruz. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te yapılan ayağında Türkiye'yi en çok otomobille ve en başarılı pilotlarla temsil eden ekibiz. Biz şampiyonada bu pilotlarla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek arzusundayız. Hem gençlerde hem WRC 2 klasmanında ilk 5'e bir pilotumuzun gireceğine inanıyorum. İlk 3'e de girersek çok mutlu oluruz."

"Cennet koyların yanından ralli otomobilleri geçecek"

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda liderliğe yükselen Castrol Ford Team Türkiye'nin pilotlarından Murat Bostancı ise Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan sonra hedef olarak Dünya Ralli Şampiyonasına kilitlendiklerini söyledi. Bu yıl Castrol Ford Team Türkiye olarak Finlandiya ve Portekiz Rallilerinde yarıştıklarını hatırlatan Bostancı, "Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanıyoruz ve çok heyecanlıyız. Ev sahibi olduğumuz bir yarış. Deniz kenarından geçen etaplar var. Cennet koyların yanından ralli otomobilleri geçecek. Koylarda bulunan misafirler yatlarından ralli yarışlarını izleyebilecek. Bunu her yerde görmek mümkün değil. Gerçekten şimdiye kadar dünyada olmayan bir şey olacak Türkiye'de. Ben de sporcu olarak bunun içerisinde bulunacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni yeni adım attıklarını belirten Bostancı, ilerleyen yıllarda kendisi ve altyapıdan yetişen yeteneklerin Türkiye'yi en şekilde temsil edeceğini söyledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağında ilk hedeflerinin finişe gelmek olduğunu vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti: "Çünkü çok zor bir yarış burası. Belki Dünya Ralli Şampiyonası'nın en zor, en kırıcı yarışlarından biri parkur itibarıyla. Bir de Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni adım attık. Bu nedenle böyle bir şampiyonaya adım atıp ilk senelerde zirvede olmak hayal olur. Kimse için böyle bir şey söz konusu değil. Rallinin ana vatanları dediğimiz ülkelerden gelenler bile 5-10 sene sonra kendilerini göstermeye, tepede yer bulmaya başlıyorlar. Bu nedenle tecrübe kazanmaya çalışıyoruz ama tabii ki ev sahibi olduğumuz ayak olduğu için ilk 5'in içinde de olmak isteriz. Bizim için en önemli hedef finişte olmak ve finişe çıktığımızda Türk bayrağını podyumda dalgalandırmak."

Bostancı, şampiyonaya katılan yabancı pilotların bilmediği bir alanda, yeni bir etapta, zorlu parkurlarda yarışacakları için çok heyecanlı olduğunu bildirdi.