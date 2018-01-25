Pistlerde '54' numara fırtınası esecek

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak Toprak Razgatlıoğlu, pistlere çıkacakları "54" numarayla zirvede yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akyazı Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sezon hazırlıklarına devam eden milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, çalışmalara ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon dünya şampiyonluğunu kaybettiği için 1 numarayı da yeni sezonda kullanamayacağını anımsatan Sofuoğlu, "İşin güzel kısmı, kariyerime başladığım numara 54'tü. Bir Sakaryalı, Sakarya sevdalısı olarak tekrar 54 numaraya döndüm." dedi.

"Farklı kategorilerde aynı numarayla yarışacağız"

Yetiştirdiği sporculardan şu anda en önde gelen Toprak Razgatlıoğlu'nun da 54 numarayla yarıştığını anımsatan Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti: "O da bir Sakaryalı ve 54'ü hem Sakaryalı olarak hem de bizim başladığımız numara olarak taşıyor, çünkü ben de 54'e ağabeylerimden sonra başlamıştım. O da benim kardeşim olarak 54 ile başlamıştı. Bu yıl ilk kez iki 54 numara dünya şampiyonasında yarışacak. Toprak, Dünya Süperbike, ben de Dünya Süpersport'ta. Yani dünyada 54 numarayı, Sakarya'yı ve Türkiye'yi temsilen ikimiz de farklı kategorilerde aynı numarayla yarışacağız."

Kenan Sofuoğlu, şu anda antrenman motorlarına varıncaya kadar yapıştırıcıları 54 numaraya çevirdiklerini belirterek, "İnşallah hem ülkemizin hem de Sakarya'nın hakkını fazlasıyla verip dünyada farklı kategorilerde en iyi şekilde temsil etmek bize nasip olur." diye konuştu. Şampiyon oldukları takdirde 1 numaraya geçme hakkının ellerinde olacağını dile getiren Sofuoğlu, bu sezon şampiyon olması durumunda kariyerini noktalamayı düşündüğünü ifade etti. Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olması durumunda 1 numarayla mı yoksa 54 numarayla mı yarışacağına kendisinin karar vereceğini aktaran Kenan Sofuoğlu, "Ben de şampiyon olmama rağmen 54 numarayı bırakmamıştım, devam etmiştim. Son yıllarımda şampiyon hakkımı kullanarak 1 numaraya geçtim. Bu tamamen şahsi bir karar, insanın gönlünden ne geçiyorsa onu yapar ama ilk önce bir şampiyon olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"54 numarayı devam ettirmeyi çok istiyorum"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak olmanın heyecanını taşıdığını dile getirdi. Kariyerine 54 numara ile başladığını anımsatan Razgatlıoğlu, "Ben 54 ile başladım ve devam ediyorum. Mutluyum, güzel numara. Hem Sakaryalıyım hem de Kenan ağabeyden sonra 54 numarayı devam ettirmeyi çok istiyorum. Şu an tabii 1 numarayı düşünmüyorum hiç, şampiyon olmak gerekiyor. Şampiyon olsam da 1 numarayı düşünmüyorum. Yolumuz çizildi, inşallah elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.