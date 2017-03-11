Pole pozisyonu Cluzel'in

Fransız Jules Cluzel, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışına ilk sıradan başlayacak.



Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sakatlığı nedeniyle katılamadığı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 metrelik Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında "pole" pozisyonu, 1.37.683'lük derecesiyle CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız pilotu Cluzel'in oldu. Yamaha Thailand takımı adına yarışan Taylandlı Chalermpol Polamai, 1.38.130'luk süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. GRT Yamaha takımından Fransız sürücü Lucas Mahias ise 1.38.156'lık zamanıyla üçüncü sırayı aldı. Yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

1. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.37.683

2. Chalermpol Polamai (Yamaha Thailand): 1.38.130

3. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.38.156

4. Decha Kraisart (Yamaha Thailand): 1.38.182

5. Zulfahmi Khairuddin (Orelac VerdNatura): 1.38.205

6. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.38.226

7. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.38.290

8. Hikari Okubo (CIA Landlord Insurance Honda): 1.38.349

9. Christian Gamarino (Bardahl Evan Bros. - Honda): 1.38.436

10. Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti): 1.38.481