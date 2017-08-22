Raikkonen'nin sözleşmesi uzatıldı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Fin sürücüsü Kimi Raikkonen'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini, 2018 yılının sonuna kadar uzattı.



Takımdan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Raikkonen'in kontratının bir yıllığına yenilendiği ve Ferrari koltuğuna gelecek sezon da oturacağı belirtildi. Formula 1 kariyerine 2001'de Sauber takımında adım atan Raikkonen, mücadele ettiği 264 yarışta 20'si birincilik olmak üzere 88 kez podyuma çıktı. 17 yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Fin pilot, kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2007 yılında Ferrari takımında elde etti. "Ferrari'nin son dünya şampiyonu" unvanını taşıyan Raikkonen, 11 yarışın geride kaldığı ve takım arkadaşı Sebastian Vettel'in 202 puanla lider olduğu şampiyonada, 116 puanla 5. sırada yer alıyor.