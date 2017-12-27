"Ralli ve pistte dikkatleri üzerimize çektik"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, 2017'nin federasyonları adına ilklerin yaşandığı, sporcularının önemli başarılara imza attığı dopdolu bir yıl olduğunu söyledi.

Yazıcı, yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, ralli, pist, tırmanma, off-road, trial, karting, drift ve klasik otomobil olmak üzere 8 ayrı branştaki ulusal ve mahalli serilerin tamamlanmasıyla, otomobil sporlarında 2017 sezonunu kapattıklarını bildirdi. Farklı branşlarda Avrupa'da elde edilen başarıların yanı sıra Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil edilmesi ile kendisinin, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi üyeliğine seçilmesini, yılın dikkat çekici gelişmeleri olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Pistte bu yıl hızımızı kesmedik. 2017, federasyonumuz adına bir çok 'ilk'in yaşandığı, sporcularımızın önemli başarılara imza attığı dopdolu bir yıl oldu. Ülkemizin 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil edilmesi, yılın en önemli ve ses getiren olayıydı." dedi.

Yıl içinde 8 branşta 44 ulusal yarış düzenlediklerini dile getiren Yazıcı, "Yılın en hızlı pilotunu belirleyen Şampiyonlar Şampiyonası'nı, 15 yıllık bir aranın ardından 18-19 Mart'ta İzmir'de yaptık. Farklı branşlardan 48 sporcu katıldı. Şampiyonlar şampiyonu olan Ayhancan Güven ödülünü aldı." diye konuştu.

"Bu projeyi çok inanarak başlattık"

Federasyon tarihinde düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin büyük ilgi gördüğünü anlatan Yazıcı, "Bu projeyi çok inanarak başlattık. Projeyi, otomobil sporlarının geleceğine yatırım olarak gördük." değerlendirmesinde bulundu. FIAT sponsorluğundaki projenin elemelerinde, 18'i kadın 320 adayın mücadele ettiğini hatırlatan Yazıcı, "Ehliyet sahibi 25 yaş altı genç ve yetenekli sürücülerin katılımına açık projede, elemeler sonucu 10 erkek ve 2 kadın toplam 12 sürücü, tüm masrafları TOSFED tarafından karşılanarak FIAT Egea yarış otomobilleri ile yarışma imkanı kazandılar. Bu proje, gençleri piste çekmek adına büyük önem taşıyor. Projeyi, gelecek yıllarda daha da geliştirerek devam ettirmek düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

"WRC ile dünyayı kendimize hayran bırakacağız"

Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yeniden takvime dahil edilmesinin, sadece otomobil sporlarında değil Türk sporunda yılın en önemli olayı olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, şunları aktardı: "Açıkçası WRC'nin alınması ile ilgili süreçte çok akıllıca davrandık. Adaylık sürecini bu kadar iyi yönetmeseydik, organizasyonu alamayabilirdik. 132 ülkede 12 bin saat yayınla gösterilecek organizasyon, ülkemize her alanda olumlu katkılar yapacak. 13-16 Eylül 2018'de Muğla'da düzenlenecek 10. ayak yarışı, etapların eşsiz doğası ve bugüne kadar yapılacak en kompakt yarış özelliğini taşıdığı için FIA yetkililerini de çok heyecanlandırıyor. Tüm yarışın toplam 25 kilometrelik alanda yapılacak olması, 10. yarışı diğerleri arasında çok özel yapıyor. Ülkemizin 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil edilmesi, yılın en önemli ve ses getiren olayıydı."

"Bizim bu işi ne kadar iyi yapabileceğimizi yakından gördüler"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın provası niteliği taşıyan, Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi'nin, yılın önemli organizasyonları arasında yer aldığını kaydeden Yazıcı, "20-22 Ekim'de Ula ve Marmaris çevresindeki yarış FIA'dan tam not aldı. FIA yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldı. Bu yarış sonrasında FIA, Türkiye'nin WRC'ye dahil olduğunu resmi olarak ilan etti. Bizim bu işi ne kadar iyi yapabileceğimizi, yakından gördüler." şeklinde konuştu.

Yazıcı, FIA nezdindeki bir diğer önemli gelişmenin, kendisinin, Dünya Motorsporları Konseyi'ne girmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "FIA Genel Kurulu, 8 Aralık'ta Paris'te yapıldı. Ben de bu toplantıda Dünya Motorsporları Konseyinin 14 üyesinden birisi olarak göreve getirildim. Uluslararası ilişkiler bakımından federasyonumuz için önemli bir gelişme. Bu, bizim dünyadaki görünürlüğümüzün, bilinirliğimizin artması açısından önemli. FIA'da ne kadar çok göreviniz, yeriniz varsa, bu sporun yönetiminde o kadar söz sahibi oluyorsunuz."

"Ralli ve pistte dikkatleri üzerimize çektik"

Türk sporcuların çok iyi bir yıl geçirdiğini dile getiren Serkan Yazıcı, şunları kaydetti: "Ralli ve pistte dikkatleri üzerimize çektik. Rallide 3 büyük uluslararası başarı geldi. Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memiş Yazıcı'nın yer aldığı Castrol Ford Team Türkiye, sezonu Avrupa ralli takımlar şampiyonu olarak tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil İspanya ve İngiltere rallilerinde ülkemizi temsil eden Toksport WRT'den Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, sezonu Balkan ralli şampiyonu olarak tamamlarken, Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ekibi ile Neo Motorspor, 2018 Avrupa Ralli Kupası'nı ülkemize getirmeyi başardı. Neo Motorspor'un bir diğer ekibi Adil Küçüksarı-Kerim Tar ikilisi, Avrupa Ralli Kupası ERT2 kategorisinde 2. oldu." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Avrupa pistlerinde de söz sahibiyiz" diyen Yazıcı, "Pist branşında Berkay Besler, Kuzey Eroldu, Ümit Ülkü, Ahmet Mutlubaş, Yağız Gedik, Ayhan Germirli, Bilal Saygılı, Aytaç Biter, Levent Kocabıyık, Fatih Ayan, Cenk Ceyişakar, Cengiz Oğuzhan, Yadel Özkan ve Emir Aşarı, karting branşında da Ömer Asaf Kolot ve Alp Hasan Aksoy, Avrupa'daki serilerde ülkemizi temsil eden sporcularımız oldular. Avrupa'nın dört bir yanında ülkemizi temsil eden tüm sporcu ve takımlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl yapılacak en önemli organizasyonun, WRC'nin 10. ayağı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Tüm dikkatimizi buna yoğunlaştırmış durumdayız. Bu dev organizasyondan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Tüm sporcu ve kulüplerimize iyi bir yıl diliyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.