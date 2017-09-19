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Rossi geri dönüyor

Geçirdiği kazanın ardından iyileşen dünyaca ünlü İtalyan pilot Rossi, kendini hazır hissetmesi halinde MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında yarışabilecek

19 Eylül 2017 Salı 14:19
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Rossi geri dönüyor

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, geçirdiği kazanın ardından sağlığına kavuşarak yeniden pistlere dönüyor.

Rossi'nin takımı Movistar Yamaha tarafından yapılan açıklamada, ay başında yaptığı antrenman sırasında kaza geçiren 38 yaşındaki pilotun sağlık durumunun iyiye gittiği ve yarışacak düzeye geldiği belirtildi. Açıklamada, Rossi'nin dün ilk antrenmanına çıktığı ve yarın yapacağı denemelerin ardından kendini hazır hissetmesi halinde pazar günü İspanya'da düzenlenecek sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'sinde yarışabileceği ifade edildi. Kariyerinde 9 kez MotoGP şampiyonluğu elde eden İtalyan sürücü, bu sezon ise pilotlar klasmanında lider İspanyol Marc Marquez'in 42 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

3 hafta önce İtalya'nın Urbino kentinde motosikletiyle antrenman sırasında kaza yapan Rossi'nin, sağ bacağında kırıklar meydana gelmiş ve başarılı geçen ameliyatın ardından tedavisine evde devam edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 19.09.2017 14:53
Anahtar Kelimeler:
İspanyaRossiMotoGPMotor Sporları
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