Sakatlığını atlattı, İspanya'ya gitti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supertsport Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları için İspanya'ya gitti.

Sofuoğlu, İspanya'nın Alcaniz kentindeki Aragon Pisti'nde 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun üçüncü yarışında ilk kez piste çıkacak. Bu sezon elindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk iki yarışına katılamayan Sofuoğlu, "Bu sezon ilk yarışa çıkmış olacağım. Sakatlığımın durumunu yarın İspanya'daki antrenmanlarda değerlendireceğiz. Geç kaldığım piste yeniden çıkarak iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." diye konuştu. Kenan Sofuoğlu'nun yanı sıra Kawasaki Puccetti takımı adına Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu ile 2017 Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda (Gençler) yarışacak Harun Çabuk da İspanya'ya gitti.