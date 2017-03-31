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Sakatlığını atlattı, piste çıkıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle katılamadığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk iki yarışının ardından sezonun 3. etabında İspanya'da piste çıkacak

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Sakatlığını atlattı, piste çıkıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 3. etabına, İspanya ev sahipliği yapacak.

Sofuoğlu'nun sakatlığı nedeniyle katılamadığı Avustralya ve Tayland'da koşulan ilk iki yarışın ardından sezonun 3. etabı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5 bin 77 metrelik Aragon Pisti'nde düzenlenecek. Antrenman turlarıyla başlayan yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Yarış ise 3 Nisan Pazar günü TSİ 12.30'da koşulacak. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışını, Factory Vamag sürücüsü İtalyan Roberto Rolfo, Tayland'daki ikinci etabı ise GRT Yamaha takımından İtalyan Federico Caricasulo kazanmıştı.

Sürücüler klasmanı

Sezonun ikinci yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Roberto Rolfo (İtalya): 30
2. Niki Tuuli (Finlandiya): 27
3. Federico Caricasulo (İtalya): 25
4. Kyle Ryde (Büyük Britanya): 24
5. Decha Kraisart (Tayland): 20

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Motor SporlarıDünya Supersport ŞampiyonasıKenan Sofuoğluİspanya
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