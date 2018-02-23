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Sezon yarın açılıyor

Milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonda yarın Avustralya'da yarışacak

23 Şubat 2018 Cuma 09:39
Sezon yarın açılıyor

Kenan Sofuoğlu, kariyerindeki 20. yılında Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında Avustralya'da mücadele edecek.

Kenan yarın TSİ 06.00'da sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 05.30'da sezonun ilk yarışına çıkacak. Kenan 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yılını şampiyonlukla kapatırken, geçen sezon da dünya ikincisi oldu.

Toprak ilk kez Superbike'de piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sene ilk kez mücadele edecek. Toprak yarın TSİ 05.00'de sıralama, ardından da TSİ 07.00'de ilk yarışta piste çıkacak. Milli motosikletçi, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 07.00'de yarışta ikinci kez pistte yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Supersport ŞampiyonasıKenan SofuoğluSpor
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