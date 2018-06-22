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Sezonun 8. yarışı Fransa'da

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 24 Haziran Pazar günü yapılacak

22 Haziran 2018 Cuma 10:58
Sezonun 8. yarışı Fransa'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 24 Haziran Pazar günü 17.10'da başlayacak. Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 121 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 120

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 86

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 84

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 68

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 206 puan

2. Ferrari: 189

3. Red Bull: 134

4. Renault: 56

5. McLaren: 40

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1FransaMotor Sporları
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