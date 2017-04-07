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Sezonun ikinci yarışı Ajantin'de

Sezonun ikinci yarışı, 9 Nisan Pazar günü Arjantin'de koşulacak

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Sezonun ikinci yarışı Ajantin'de

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun ikinci yarışı, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenecek. Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, yarın TSİ 20.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 22.00'de 25 tur üzerinden yapılacak. MotoGP'de sezonun ilk etabını, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı. Sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya) 25 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya) 20
3. Valentino Rossi (İtalya) 16
4. Marc Marquez (İspanya) 13
5. Dani Pedrosa (İspanya) 11

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Motor SporlarıMotoGPArjantin
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