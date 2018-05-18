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Sıradaki durak Fransa

MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, 20 Mayıs Pazar günü Fransa'da koşulacak

18 Mayıs 2018 Cuma 11:48
Sıradaki durak Fransa

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik HJC Helmets Fransa Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 20 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 58

3. Maverick Vinales (İspanya): 50

4. Andrea Iannone (İtalya): 47

5. Andrea Dovizioso (İtalya): 46

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Anahtar Kelimeler:
FransaHJC Helmets Fransa PistiJohann ZarcoMotoGP
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