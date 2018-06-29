Sıradaki durak Hollanda

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek sekizinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 1 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak. Sezonun ilk yedi yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Valentino Rossi (İtalya): 88

3. Maverick Vinales (İspanya): 77

4. Johann Zarco (Fransa): 73

5. Danilo Petrucci (İtalya): 71