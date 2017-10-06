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Sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Japonya olacak

06 Ekim 2017 Cuma 10:00
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Sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 16. yarışıyla sürecek.

Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek. Sezonun şu ana kadar koşulan 15 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya ve Singapur'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 281 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 222

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 177

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 503 puan

2. Ferrari - 385

3. Red Bull - 270

4. Force India - 133

5. Williams - 65

AA

Son Güncelleme: 06.10.2017 12:55
Anahtar Kelimeler:
SuzukaSporLewis HamiltonJaponyaFormula 1
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