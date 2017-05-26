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Sıradaki durak Monaco

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Mayıs Pazar günü yapılacak

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Sıradaki durak Monaco

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 28 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun şu ana kadar koşulan ilk beş yarışında, Avustralya ve Bahreyn'de Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 104 puan 
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 98 
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63 
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49
5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 37

Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 161
2. Ferrari - 153
3. Red Bull - 72
4. Force India - 53
5. Toro Rosso - 21
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