Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 28 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun şu ana kadar koşulan ilk beş yarışında, Avustralya ve Bahreyn'de Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.
Sıradaki durak Monaco
Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Mayıs Pazar günü yapılacak
26 Mayıs 2017 Cuma 17:28
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 28 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun şu ana kadar koşulan ilk beş yarışında, Avustralya ve Bahreyn'de Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.