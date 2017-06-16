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Sofuoğlu 7. etaba İtalya'da çıkıyor

Kenan Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı İtalya'da yapılacak

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Sofuoğlu 7. etaba İtalya'da çıkıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 7. etabına İtalya ev sahipliği yapacak.

Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda, İtalya, Büyük Britanya'da koşulan ilk 6 yarışın ardından sezonun 7. etabı, ikinci kez İtalya'da koşulacak. Misano Adriatico bölgesindeki 4 bin 226 metrelik Uluslararası Marco Simoncelli Pisti'ndeki yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.25'te, yarış ise 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.30'da koşulacak. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışını, Factory Vamag sürücüsü İtalyan Roberto Rolfo, Tayland'daki ikinci etabı GRT Yamaha takımından İtalyan Federico Caricasulo, İspanya'daki üçüncü yarışı ise yine GRT Yamaha'dan Fransız Lucas Mahias kazanmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise Hollanda'daki dördüncü, İtalya'daki beşinci ve Büyük Britanya'daki altıncı yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonada yeniden iddialı duruma gelmişti.

Sürücüler klasmanı
Sezonun ilk altı yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan
2. Kenan Sofuoğlu - 75
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 68
4. Jules Cluzel (Fransa) - 55
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 55

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