Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118119
ALTIN
161.430
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3305
EURO
4.6843

Sofuoğlu, Düzce'ye pist yaptırıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu tarafından yaptırılan, yeni ve genç yeteneklerin yetiştirilmesine hizmet edecek Düzce'deki motor sporları pistinde üst yapı çalışmaları sürüyor

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:30
Sofuoğlu, Düzce'ye pist yaptırıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun büyük gayreti ile genç yeteneklerin yetiştirilmesine hizmet edecek Düzce'deki motor sporları pistinde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Yapımına 2 yıl önce başlanan Cumayeri ilçesindeki 650 dönümlük arazi üzerinde hem motosiklet hem de otomobil yarışlarının yapılabileceği pistin, önümüzdeki yılın ilk yarısında yarışlara ev sahipliği yapması planlanıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, yapımı devam eden pistin Türkiye için büyük bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti. Düzce'nin de coğrafi konum itibarıyla bu spora çok yatkın ve TMF için çok önemli olduğuna değinen Akülke, "Kenan Sofuoğlu'nun 2 yıldır büyük emeklerle zaman ve çaba harcadığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesinin desteklediği Cumayeri'ndeki pist, inanılmaz bir hızla devam ediyor. Bu pist bittiği zaman kent, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak." dedi.

"En ince detayı Kenan tarafından takip ediliyor"

Pist yapımında her aşamanın Kenan Sofuoğlu tarafından takip edildiğini, eğiminden virajına kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü aktaran Akülke şöyle konuştu: "Pist, 5 kez dünya şampiyonu olan bir sporcu tarafından takip ediliyor. Kenan, 20 yıllık deneyimini bu piste aktarıyor. Dünyanın en güzel pistlerinden biri olacak. 4 bin 600 metre uzunluğunda olacak. Bu pist sadece motosikletçiler için değil, aynı zamanda otomobil yarışları ve kartinge de ev sahipliği yapacak."

AA

Son Güncelleme: 03.02.2018 12:53
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Motosiklet FederasyonuPistMotosikletMahmut Nedim AkülkeKenan SofuğluDüzce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kariyerini şampiyonlukla bitirecek
Kariyerini şampiyonlukla bitirecek
Pistlerde '54' numara fırtınası esecek
Pistlerde '54' numara fırtınası esecek
Afyonkarahisar'da motokros heyecanı
Afyonkarahisar'da motokros heyecanı
Ünlü hoca Dakar Rallisi'nde
Ünlü hoca Dakar Rallisi'nde
"Ralli ve pistte dikkatleri üzerimize çektik"
"Ralli ve pistte dikkatleri üzerimize çektik"
Rakipler belirlendi
Rakipler belirlendi
6. şampiyonlukla bitirmek istiyor
6. şampiyonlukla bitirmek istiyor
Yeni takvim onaylandı
Yeni takvim onaylandı
Formula 1'de son yarış
Formula 1'de son yarış

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim