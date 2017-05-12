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Sofuoğlu Imola Pisti'ne çıkıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı İtalya'da yapılacak

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Sofuoğlu Imola Pisti'ne çıkıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. etabına İtalya ev sahipliği yapacak.

Avustralya, Tayland, İspanya ve Hollanda'da koşulan ilk dört yarışın ardından sezonun 5. etabı, İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 15.25'te gerçekleştirilecek yarış, 14 Mayıs Pazar günü TSİ 12.30'da koşulacak. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışını, Factory Vamag sürücüsü İtalyan Roberto Rolfo, Tayland'daki ikinci etabı GRT Yamaha takımından İtalyan Federico Caricasulo, İspanya'daki üçüncü etabı yine GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias, Hollanda'daki dördüncü yarışı ise Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kazanmıştı.

Sürücüler klasmanı
Sezonun ilk dört yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 65 puan
2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 45
3. Roberto Rolfo (İtalya) - 41
4. Patrick Jacobsen (ABD) - 39
5. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 36
9. Kenan Sofuoğlu - 25
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