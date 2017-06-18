Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen 7. ayak yarışında birinci oldu. İtalya'nın Rimini kentindeki 4 bin 226 metrelik Misano Pisti'nde koşulan sezonun 7. yarışı, 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ilk sıradan başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, startta yerini korudu. İlk sıra için Red Bull sporcusu Kenan ile mücadele eden GRT Yamaha'nın şampiyona lideri pilotu Lucas Mahias, 3. turda yaptığı kaza sonrası yarışa veda etti. 9 tur kala CIA Landlord Insurance Honda'dan Jules Cluzel'e kaptırdığı liderliği, 3 tur sonra geri alan Kenan, art arda 4'üncü, kariyerinin 42'nci birinciliğine ulaştı. Cluzel ikinci, GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo ise üçüncü oldu. Bu sonuçla puanını 100'e çıkaran Kenan, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı, 20 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek.
Sofuoğlu'ndan peş peşe zaferler
Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen 7. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, üst üste 4. birinciliğini elde etti
18 Haziran 2017 Pazar 13:59
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