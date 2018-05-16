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Sofuoğlu, projelerine odaklandı

Aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Artık yapacak daha çok işimiz var" dedi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:48
Sofuoğlu, projelerine odaklandı

Aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk sporuna hizmet etmek ve hayal ettiği projeleri hayata geçirebilmek için daha çok çalışma fırsatı bulacağını söyledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın hafta sonu İtalya'daki yarışında jübilesini gerçekleştirilen Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, aktif sporu bırakma sürecinin çok hızlı geliştiğini ve sonuçlandığını anlattı. Takımı Kawasaki Pucetti ile anlaşma ve sponsorlukları çözüme kavuşturabilmek için iki aydır uğraştığını ve büyük bir kısmının giderildiğini vurgulayan Sofuoğlu, "Artık yapacak daha çok işim var. Hayal ettiğim projeleri hayata geçirmek istiyorum." dedi.

"Artık kafam rahat." ifadesini kullanan Sofuoğlu, şöyle konuştu: "Kısa bir süre dinlendikten sonra çalışmalara başlayacağım. Önceliklerim arasında Kawasaki Pucetti takımına taşıdığım Toprak Razgatlıoğlu ile ikizler Can ve Deniz Öncü kardeşlerin sportif kariyerlerine katkı sağlayabilmek var. Yarışlarının büyük bir kısmına giderek, sporcularımıza destek olacağım. Düzce'de yapımı devam eden pistin tamamlanması sürecini hızlandıracağım. 2019'da İstanbul'da Superbike organizasyonu için girişimlerim olacak. Ayrıca uzun vadeli bir çok projem var. İstanbul'a yapımı süren 3. havalimanının açılışında uçakla ya da Formula 1 aracıyla yarış yapma gibi düşüncelerim bulunuyor."

Sofuoğlu, Kawasaki Pucetti ile iyi bir uyum yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Kawasaki Pucetti'nin koordinatörlüğünü, Türkiye'den gelen sporcuların ise menajerliğini yapıyorum. Takımın patronuyla diyaloğumuz çok güçlü. Bizlere güvenerek yola çıktı. Sözleşmem hala bozulmadı. Yarışmayacağım ama organizasyonlara gidip geleceğim. Takımın yüzü olacağım. Kawasaki Pucetti aslında Türk takımı gibi. Takımı bugünlere el birliğiyle getirdik. Her şey bizlere göre tasarlandı, mutfağı bile bize göre oluşturuldu."

"Görevden kaçmam"

Kenan Sofuoğlu, gelecek yıl yeğeni Bahattin Sofuoğlu'nu da Kawasaki Pucetti takımında yarıştıracağını belirtti. 2019 Superbike Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde iki Türk sporcunun yer alacağını paylaşan Sofuoğlu, şöyle devam etti: "Sporculuğu bıraktığım için İstanbul ve Sakarya'dan milletvekili aday adayı olmamı isteyen çok oldu. Benim siyasetten bir beklentim yok. Ancak bana bir görev düşer, şuraya görevlendirdik derlerse seve seve yaparım. Görevden kaçmam." İtalya'da düzenlenen jübile organizasyonu için teşekkür eden Kenan Sofuoğlu, "Türkiye'de muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir veda galası yapılacak. Şimdilik, galanın 24 Haziran'daki seçimlerden sonra gerçekleşmesi uygun." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
Toprak RazgatlıoğluMotosikletKenan SofuoğluDünya Supersport Şampiyonası
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