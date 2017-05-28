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Sofuoğlu üst üste 3. kez kazandı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya'daki 6. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, üst üste 3. birinciliğini elde etti

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Sofuoğlu üst üste 3. kez kazandı
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 6. yarışında birinci oldu. Büyük Britanya'nın Castle Donington bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılması planlanan yarışa ilk sırada başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, mücadelenin sonuna kadar yerini korudu. Bir motosikletten yağ akması nedeniyle yaklaşık yarım saat ara verilen ve 13 tura indirilen yarışı baştan sona önde götüren Kenan Sofuoğlu, art arda 3. birinciliğini elde etti. GRT Yamaha'dan Lucas Mahias ikinci, CIA Landlord'dan Jules Cluzel ise üçüncü oldu. Kariyerinin 41. birinciliğini kazanan ve puanını 75'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, Mahias'ın 105 puanla lider olduğu sürücüler klasmanında ikinci sıraya yükseldi. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayağı, 18 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek. 

Sürücüler klasmanı 
Sezonun 6. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle: 
1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan 
2. Kenan Sofuoğlu - 75 
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 68 
4. Jules Cluzel (Fransa) - 55 
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 55
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