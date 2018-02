Toprak'a şampiyon motor

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, ilk kez mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarında, son 3 sezondur müsabakalarda bitiş noktasını ilk görenlerin kullandığı motosikletle pistlere çıkacak.

İspanya ve Portekiz'in ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kenan Sofuoğlu Pisti'nde çalışmalarını tamamlayan, 24-25 Şubat'ta başlayacak yeni sezonu bekleyen Toprak, dünya şampiyonasında ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Toprak, yaptığı açıklamada, motor sporuna başladığından beri hayalinin Kenan Sofuoğlu gibi başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

"Artık top bende"

Bu sezon ilk kez dünya şampiyonasında yarışacağını belirten Toprak, "Geçen sezon Avrupa Şampiyonası'nda elimden geleni yaptım ama sezonu ikinci bitirdik. Kenan ağabeyin yardımı ve anlaşması sayesinde dünya şampiyonasına geçtik. Hayalimin bir başlangıcı diyebilirim." diye konuştu.

Toprak, dünya şampiyonasının zor olduğunu dile getirerek, "Tabii bu sezon biraz antrenman gibi geçecek çünkü ilk defa dünya şampiyonasına çıkıyorum. Motor farklı, her şey farklı. Yarış turları daha fazla. İlk önce motosiklete ve kategoriye alışmam lazım ama her zaman elimden geleni yapacağım. Testlerimizi bitirdik Avrupa'da. Testler çok güzel geçti. Motora daha da çok alışıp, daha da çok sevmeye başladım. Sezon Avustralya'da başlıyor." şeklinde görüş belirtti. Kenan Sofuoğlu sayesinde dünya şampiyonasında mücadele edeceğini kaydeden Toprak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyon, onların sayesinde oluyor her şey. Şu anda en iyi motosiklete biniyorum çünkü dünya şampiyonunun motorunun aynısı verdiler. En iyi motor ve en iyi imkanlarla yarışıyorum. Artık top bende diyebilirim. Hayalim dünya şampiyonu olmak. O yüzden bu sezon dünya şampiyonasında yarışmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu: "Toprak'tan şampiyonluk beklemek doğru değil"

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da Toprak'ın şanslı olduğunu söyledi. Her yönüyle Toprak'a destek olunduğunu belirten Kenan, şöyle devam etti: "Toprak'a Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki en iyi motorlardan birini ayarladık. Bir sporcu dünya şampiyonasına ilk çıktığı sezon en iyi imkanlarda, en iyi motorda yarışamaz. Evvela o motoru hak etmesi gerekir ama Toprak, daha önceki yıllarda yapmış olduğu başarılı sonuçlar ve yeteneğini göstermesinden dolayı devletimiz, federasyonumuz ve bizim çabalarımız sayesinde 2015, 2016 ve 2017 yılının şampiyon motorunun aynısına sahip olacak."

Kenan, Toprak'ın dünya şampiyonasındaki ilk sezonu olduğuna dikkati çekerek, zorlu geçeceği için istediği dereceleri ilk etapta alamayacağını ifade etti. Toprak'ın kendisine zaman tanıması gerektiğini dile getiren Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti: "Isınması gerekiyor çünkü bugüne kadar yarıştığı yerler, alt sayıda yarışlardı. Şimdiki rakipleri çok daha tecrübeli pilotlar. Yarışın etapları çok daha uzun. İnşallah ilk adımdaki zorluğu atlatmasında yardımcı olacağız. İnanıyorum ki sezonun sonuna doğru Toprak bu acemilik dönemini atlattıktan sonra podyumlar yapmaya başlayacak."

"Şu anda Toprak'tan şampiyonluk beklemek doğru bir şey değil, doğru bir baskı da değil." diyen Kenan, genç motosikletçiden beklentisinin potansiyelini göstermesi olduğunu dile getirdi. Toprak'ın farklı bir dünyada yarışacağına değinen Kenan, "Allah'ın izniyle inanıyorum ki, 2018 tecrübe yılı, 2019 ise Toprak'ın dünya şampiyonasında artık bayrağı bizden devralma sezonu olacaktır." yorumunu yaptı.