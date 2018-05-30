Toprak'ın hedefleri büyük

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada zirveyi zorlamayı hedefliyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ter döken milli motosikletçi Toprak, İngiltere'de düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ikinci yarışında ikinci olarak şampiyonada ilk podyum heyecanını yaşadı. Gözünü, 8-10 Haziran'da Çekya'da yapılacak olan şampiyonanın 7. ayağına diken Toprak, yaptığı açıklamada, superbike organizasyonunun büyük ve zor bir şampiyona olduğunu söyledi.

Toprak, sezonun ilk yarışından beri sıralamada ilk 10 içinde olduğunu, İngiltere'de yapılan yarışın ilk ayağında 7'ncilik için savaştığını fakat son turda takım arkadaşının çarpması sonucu düştüğü için iyi bir sonuç alamadığını anımsattı. Bu yarışın ikinci ayağına kendini daha fazla adapte ettiğini belirten Toprak, "İkinci yarışın bu kadar iyi geçeceğini beklemiyordum. Beklediğim 4'üncülük ya da 5'incilikti. Sonra yarış içerisinde daha da gidebildiğimi gördüm. Yarışta üçüncülüğe geldim ve onu elimde tutmak istedim ama biraz daha gazlayınca bu sefer 3 defa dünya şampiyonu olmuş Jonathan Rea'yı geçerek böylece yarışın ikinci ayağında ikincilik elde ettim." diye konuştu.

Toprak, superbikede yarışmanın çok farklı bir duygu olduğunu, son yarışının çok iyi geçtiğini ve böyle devam etmesini temenni etti. Şampiyonda ilk defa podyuma çıkmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Toprak, şöyle devam etti: "Ben ve takımım bu ikinciliğe çok sevindik. Yarış bitti ve podyuma çıktığımda rahatladım. Podyuma çıkmalara alışırız inşallah. Superbike alışma sürecim zor oldu tabii. Son yarışım güzeldi, diğer yarışları da ayın şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Şampiyonada her zaman zirve için savaş vermeye çalışıyorum. İnşallah bu moralle de diğer yarışlarda da hep yukarılarda oluruz." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğum daha da arttı"

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun motosikleti bırakmasının ardından sorumluluğunun daha da arttığını vurguladı. Sofuoğlu'nun milletvekili adaylığının açıklanmasının ardından çıktığı ilk yarışta podyumu yakalamasının çok iyi olduğunu anlatan Razgatlıoğlu, "Bu yarışta Kenan ağabeyin ve bana inananların yüzünü kara çıkarmadım. Kenan ağabey yarışlara benimle gelemiyor artık. Gelemese de telefonla sürekli görüşüyoruz. Yarışlara onunla beraber gitmeye alıştık, onsuz zor oluyor. Bir yarışıma geleceğine söz verdi, inşallah o geldiği zaman daha da güzel olur." şeklinde konuştu.

Toprak, yarışlara çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyon oldu, ben de İnşallah Superbike'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Diğer taraftan da Öncü kardeşler MotoGP yolunda. İnşallah onlar da MotoGP yolunda şampiyon olacaklar. Böyle devam etmeye çalışıyoruz, az kişiyiz. İnşallah Türkleri dünyaya daha iyi duyuracağız."