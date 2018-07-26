Türk takımı Finlandiya'da yarışacak

Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 8. ayağında, Neste-Finlandiya Rallisi’nde piste çıkacak.

Toplam 23 etaptan oluşan 8. ayak yarışında 104 ekip start alacak. Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi bu akşam TSİ 19.00'da ilk yarışa çıkacak. Organizasyon 29 Temmuz Pazar günü sona erecek. Castrol Ford Team Türkiye, Neste-Finlandiya Rallisi’nde bu yıl 2 ekiple mücadele edecek.

Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi WRC2 kategorisinde, ödüllü EcoBoost motora sahip 4x4 Fiesta R5 ile mücadele edecek.

Diğer ekip Buğra Banaz-Burak Erdener ikilisi de Ford’un yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4x2 Fiesta R2T ile Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) yarışacak.

Rallinin 8. ayak yarışını değerlendiren Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Finlandiya Rallisi’nde bayrağımızı gururla dalgalandıracağız. Uzun vadeli planlarımıza ulaşma yolunda burada elde edeceğimiz tecrübeler bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.