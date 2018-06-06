Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95791
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.1726
EURO
5.4168

Ünlü motorcu takım değiştirdi

Yamaha takımında 3 şampiyonluk kazanan ancak son 2 yıldır yarıştığı Ducati'de beklentileri karşılayamayan İspanyol motosikletçi Lorenzo, 2019'dan itibaren Repsol Honda'ya geçecek

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:31
Ünlü motorcu takım değiştirdi

MotoGP takımlarından Repsol Honda, kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Ducati'nin İspanyol pilotu Jorge Lorenzo ile 2019 ve 2020 sezonları için anlaştıklarını açıkladı.

Repsol Honda takımından yapılan açıklamada, MotoGP Dünya Şampiyonası'nı 4 kez (2013, 2014, 2016, 2017) kazanan Marc Marquez'in yeni takım arkadaşının Jorge Lorenzo olacağı belirtildi.

MotoGP kariyerine başladığı Yamaha takımıyla 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan ancak son 2 yıldır yarıştığı Ducati'de beklentileri karşılayamayan Lorenzo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yamaha'da 44 MotoGP zaferi bulunan 31 yaşındaki Lorenzo, Ducati'de start aldığı 24 yarışta yalnızca bir kez birinci olabildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jorge LorenzoMotoGPMotosikletRepsol Honda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak'ın hedefleri büyük
Toprak'ın hedefleri büyük
F1, Monaco sokaklarına taşındı
F1, Monaco sokaklarına taşındı
Sıradaki durak Fransa
Sıradaki durak Fransa
Sofuoğlu, projelerine odaklandı
Sofuoğlu, projelerine odaklandı
Sofuoğlu son kez piste çıkıyor
Sofuoğlu son kez piste çıkıyor
Sıradaki durak İspanya
Sıradaki durak İspanya
"Birçok kupayı ülkemize getireceğiz"
"Birçok kupayı ülkemize getireceğiz"
Sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da
Sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da
Sezonun üçüncü yarışı ABD'de
Sezonun üçüncü yarışı ABD'de
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim