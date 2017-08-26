Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vettel'in sözleşmesi uzatıldı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Alman pilotu Vettel'in sözleşmesini 2020 yılının sonuna kadar uzattığını açıkladı

Bu haber kez okundu.

Vettel'in sözleşmesi uzatıldı

Formula 1 takımlarından Ferrari, kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Alman sürücüsü Sebastian Vettel'in sözleşmesini 2020 yılının sonuna kadar uzattı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vettel'in kontrat süresinin 2020 yılının sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Hafta içinde sözleşme süresini 2018 yılının sonuna kadar uzattığı Fin sürücüsü Kimi Raikkonen'in ardından Vettel ile de anlaşan Ferrari, gelecek sezon da yoluna aynı pilotlarla devam edecek. Red Bull Racing takımıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te şampiyonluğa uzanan Vettel, Formula 1 kariyerinde 48 kez pole pozisyonu kazanırken, 46 yarıştan da zaferle ayrıldı. Ferrari'de 2015'ten bu yana görev alan ve bu sezon 11 yarışın ardından 202 puan toplayan Alman Vettel, pilotlar klasmanında, en yakın rakibi Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 14 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Sözleşme UzatmaVettelFerrariFormula 1Motor Sporları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100