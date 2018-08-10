Nedim Şener'in iftiraları

Bazı medya organlarının Haydar Baş’ın devam eden mahkemesini nasıl bir pis manipülasyonla ve tamamen asli mecrasından çıkartarak yansıttığını gördük. Yıllardan beri devam eden ve kendisine verilen senetlerin ödenmemesinden kaynaklanan bir davayı böyle bir mizansenin içine çekmek kuşkusuz pis bir oyundan ibaret.
Yıllarca araştırdılar, incelediler, aradılar, taradılar;
Haydar Baş’ın hırsızlığını bulamadılar,
Yolsuzluğunu bulamadılar,
Vatana karşı ihanetini bulamadılar,
Millete karşı bir yanlışını bulamadılar,
Ama bir anda devam etmekte olan bir dava ile ilgili önlerine yarım yamalak bilgiler koyulunca feryada başladılar:
“Haydar Baş, cemaat, tarikat!”
Bu koroya katılanların ve Bab-ı Ali’nin Badi Adi’leşmesinin öncülüğünü yapan isimlerin başında da Nedim Şener geliyor.
Nedim Şener, içinde biriktirdiği Haydar Baş nefretini ve kinini adeta kusarcasına Haydar Baş Bey’i cemaat-tarikat çizgisine çekmeye çalışmış ve O’nun Atatürk hakkındaki kitabını ve görüşlerini eleştirmeye kalkmış.
Yazısının hem başlığında, hem içeriğinde Haydar Bey’i sahtekârlıkla suçluyor. Atatürk konusunda yazdığı kitabı eleştiriyor.
Bizden buradan tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz: Asıl sahtekâr Nedim Şener’in bizatihi kendisidir.
Araştırmadan, soruşturmadan, mahkeme sürecinde ortaya konulan yüzlerce delile ve tanığa bakmadan ve mahkeme safahatıyla hiç alakalı olmayan Haydar Baş Bey’in Hoş Geldin Atatürk kitabını karalamaya çalışmak olsa olsa Atatürk kininden kaynaklanıyordur.
Gelelim Nedim’in sahtekârlıklarına:
Şener’in yazısına bahsettiği Destek Yayınları'ndan çıkan bir kitabındaki tarikat raporunun hazırlandığını iddia ettiği tarih 2002. Bu tarihte Genelkurmay Başkanı kim? Hilmi Özkök.
Peki darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu’na konuşan Özkök için Nedim Şener ne diyordu 2 yıl evvel:
“FETÖ yapılanmasında kilit isim Hilmi Özkök!”
O zaman soralım Nedim’e:
Madem Hilmi Özkök, FETÖ yapılanmasındaki kilit isimdi, onun döneminin FETÖ’cülerinin hazırladığı iftira dolu raporlara neden sarılıyorsun?
Bu raporları senin eline veren FETÖ ekibiyle nasıl bir hukukun vardı?
Bugüne kadar Haydar Baş'ı cemaat yapılanması diye yaftalamaya çalışanların hemen hepsi ya FETÖ’cüydüler ya da planlı iftira odaklarının bir parçası.
Benzer bir suçlamaya Rota Haber adlı bir sitede rastlamıştık. Rota Haber, Fethullah Gülen tarafından kurdurulmuş bir “operasyon sitesi” idi. Amacı Gülen propagandası yapmak ve FETÖ karşıtlarını sindirmekti. 2011 yılında bu FETÖ’cü sitede de Nedim Şener’in kitabında bıraktığı yerden devam edercesine Haydar Baş'ın tarikat lideri olduğu iftirası atılıyor ve Nedim Şener’in iddiaları aynen tekrarlanıyordu. Gerek ordudaki, gerek emniyetteki FETÖ’cü kadrolar sürekli olarak Haydar Baş ve arkadaşları aleyhine bu tip raporlar hazırlıyor, kendi yayın organları olan Samanyolu, Zaman, Rota gibi sitelerde yayınlatıyorlardı.
Bugün ne Samanyolu var, ne Zaman!
Rota Haber’in, aldıkları talimatlarla Haydar Bey’e tarikat suçlaması yapan sahipleri şu anda cezaevinde.
Nedim Şener ise eski ağabeylerinin yolundan devam ediyor!
İlginçtir Nedim Şener'in yazısı tam da Haydar Baş Bey’in Ergenekon davasında haberi bile olmadan yargılandığı ve o davadan beraat ettiği haberi gündeme geldikten sonra yazıldı.
İlginçtir Ergenekon davasına Haydar Baş'ın adını yazan FETÖ’cü savcılar da, tıpkı Nedim Şener gibi Haydar Bey’in adının bulunduğu bölümlerde cemaat ifadelerini kullanıyorlardı. FETÖ’cü savcılar firar edip ya da hapis boylayınca yerlerine gelen mahkeme üyeleri bütün iddiaları gerçek dışı bulup takipsizlik kararı verdiler.
Soruyoruz; Nedim Şener’i FETÖ’cü emniyet raporlarının, FETÖ’cü savcıların, FETÖ’cü hakimlerin, FETÖ’cü medya organlarının bıraktığı yerden iz sürmeye sevk eden güç nedir?
Haydar Baş Bey, bir siyasi partinin genel başkanıdır. O partinin adı Bağımsız Türkiye Partisi’dir (BTP). Okuduğunu anlamakta bile özürlü olan, BTP’nin adını bile doğru dürüst yazacak çapı olmayan Nedim Şener, bir zamanlar içinde bulunduğu FETÖ cemaatiyle birlikte geçirdiği kripto yıllardan sıyrılmak istercesine sağa-sola cemaat iftirası atıyor.
Haydar Baş Bey, siyasi bir kimliktir, ilim adamıdır, yazardır. Ve hayatını FETÖ yapılanmasıyla mücadele ile geçirmiştir. Bazıları o yapının uşaklığını yaparken Haydar Bey ve arkadaşları bu yapı ile verdikleri savaş sonucu çok ciddi ekonomik, siyasi ve adli bedeller ödemiştir.
Nedim Bey sen kimsin ki eline tutuşturulan kalemle 20 yıl savaştığımız FETÖ ekibinin bıraktığı yerden saldırıya geçiyorsun?
Bir gün senin de masken düşecek merak etme.
Erol Mütercimler, Nedim Şener’den bahsederken şöyle diyor:
“Nedim Şener cezaevinden çıktığında tir tir titriyordu. Hapisten çıktı FETÖ’cülere yanaştı. FETÖ’cülere yalakalık yapmaya başladı. Adamlar onu ters yüz etti.
Mahkeme sürecinde hâkim Mehmet Ekinci karşısında yalvar yakar oldu. Sırf kendisini kurtarmak için Soner Yalçın’a iftira attı. Şimdi ise bize iftira atıyor. Bundan sonra bütün hayatım boyunca senin canına okuyacağım”.
Nedim Şener, cezaevinde çıktıktan sonra ilk kimin yanına koştu dersiniz?
ABD Büyükelçisi Riccordione’nin yanına!
Birlikte çektirdikleri bir fotoğraf var Amerikan elçisi ile. Aman Allah’ım, o ne eziklik, o ne büzüklük, o ne kimliksizlik!
Amerikan Büyükelçisi'nin yanında o ne pozu verenlerin Haydar Baş’a çamur atması çok normal. Ama Türk milletinin yanında poz verenler ise Haydar Bey’e karşı oynanan oyunlardan çok haberdar ve hepsi O’nun yanında.
Ne garip Türkiye’yi bu hale getiren melun da Pensilvanya’dan poz veriyor.
Kim, kimin yanında poz vereceğini çok iyi biliyor.
Ve millet gerçek sahtekârları da bir bir tanıyor.
Haydar Baş Bey’in kitabıyla ilgili Nedim’in hezeyana ise cevap vermeye bile gerek yok.
Cevap vermek için adamda cevaba layık bir kumaş olacak. Çocuk yaştan beri Atatürk sevgisiyle büyümüş Haydar Bey’in bu sevdasını, Riccordione sevdalılarına anlatsak ne olur anlatmazsak ne olur?
Nedim Şener'in iftiraları
Bazı medya organlarının Haydar Baş’ın devam eden mahkemesini nasıl bir pis manipülasyonla ve tamamen asli mecrasından çıkartarak yansıttığını gördük. Yıllardan beri devam eden ve kendisine verilen senetlerin ödenmemesinden kaynaklanan bir davayı böyle bir mizansenin içine çekmek kuşkusuz pis bir oyundan ibaret.
muharrem agbımız, mutesem elıne saglık