O iki vekil ihraç edilecek mi?

Birinci açıklama;
"Referanduma karşı çıkmamız yanlış. Bu konuda ABD’ye rest çeken Barzani, bizden mi korkacak? Aksine Kerkük’ün Kürt bölgesinde kalması bizim açımızdan çok daha iyidir. Barzani geçmişte bu konuda ABD’yi karşısına alma pahasına Türkiye ile petrol anlaşması imzaladı. AK Parti’de hükümetin aksi görüşünde olanların sayısı az değil…”
İkinci açıklama;
“Bu, Allah’ın insanlara verdiği bir hak olarak görülmelidir bana göre. Kürdistan’da gerçekleşecek olan referandum orada yaşayan insanların kendi tercihlerini ve kaderlerini tayin edecekleri temel bir haktır.
O haklarını esas itibariyle istedikleri gibi kullanırlar ve bu haklarını kullanırken kendi komşularıyla bir görüş ve fikir alışverişinde bulunurlar ama kimseden müsaade istemek zorunda değiller…”
Birinci açıklamanın sahibi; AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, ikinci açıklamanın sahibi; İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi AKP milletvekili Orhan Atalay.
Fazla yoruma gerek yok. İkisi de AKP milletvekili ve ikisi de, Barzani’nin referandum yapmasından yana ve ikisi de ‘Bağımsız Kürdistan’ kurulmasının gerekliliğine inanıyor. Artı AKP içerisinde hükümetin ‘hayır, bu referandumu yapamazsınız, bedeli çok ağır olur’ görüşünün aksinde birçok milletvekili olduğunu iddia ediyorlar.
Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı’ndan beklediğim, CHP’li Enes Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu’na gösterdikleri tepkileri, bu iki vekile de göstermeleridir.
İki milletvekiline de o müthiş soruyu sormalarıdır. Neydi o soru? “SİZ, TERÖR ÖRGÜTÜNDEN Mİ YANASINIZ, MİLLETTEN Mİ YANASINIZ?”
Efendim! Barzani terörist, K. Irak yapılanması da terör örgütü değil ki? Hadi ordan! Kendini kandırma.
Gelelim referandumun devletlerarası boyutuna..
Düşmanımızın dostu, dostumuz mudur?
İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, referandumu desteklediklerini daha doğrusu bölgede artık Kürt devleti kurulmasının vaktinin geldiğini belirtti. Artı, ABD’nin de bu referanduma destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Aynı İsrail’in eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve halen faal komutanlarından olan Yair Golan da, PKK benim için terör örgütü değildir, dedi. Artı, Lord Curzon’un 1920’lerdeki hayalini tekrar etti; “İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürtlerinin bir araya getirilerek bir devlet kurulması gerekir.”
Fazla lafa gerek yok. İsrail’i bilen bilir. Bilmeyen kendisi gibi bilir.
Soru şu; İsrail ile dost musunuz? Türkiye’nin İsrail’e ihtiyacı var mı?
ABD ziyaretinde gözüme takılan
Sayın Erdoğan, ülkemizin Cumhurbaşkanı. Devlet başkanı olarak her devlet başkanı veya yetkilileriyle görüşür. Bu çok normal ve olması gerekendir.
Anlamadığım nokta ise Sayın Erdoğan’ın her ABD ziyaretinde Yahudi lobileriyle görüşmesidir. Neden bu kişi ve kuruluşlarla görüşüyor Sayın Erdoğan?
Artı, ülkemizde bu konu gündem de edilmiyor. Kimdir bu kuruluşlar, ne iş yaparlar? Ülkemiz siyaset ve ekonomisinde ne gibi bir fonksiyonları var? Neden kimse bu soruların cevabını merak etmiyor!