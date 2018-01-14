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100 otomobilden 70'i ithal

Otomobil pazarında 2016'da yüzde 74.6 olan ithal satışların payı geçen yıl yüzde 70'e geriledi. Otomatik şanzımanlı otomobil satışları yüzde 0.8 artışla 437 bin 488'e yükseldi.

14 Ocak 2018 Pazar 17:23
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100 otomobilden 70'i ithal

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl satılan her 100 otomobilden 70'ini ithal üretimler oluşturdu.

Geçen yıl tarihinin üçüncü en büyük rakamına ulaşan Türkiye otomotiv pazarında, 340 bin 306 yerli, 615 bin 888 ithal araç satıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışların yüzde 64,4'ünü ithal üretimler oluştururken, yerli üretimler yüzde 35.6 pay aldı. 2016'da toplam pazarda ithal payı yüzde 68.4 olmuştu.

Otomobil pazarında 2016'da yüzde 74.6 olan ithal satışların payı ise geçen yıl yüzde 70'e geriledi. Hafif ticari araç satışlarında da yerli üretimler yüzde 52.9, ithal üretimler yüzde 47.1 şeklinde dağılım gösterdi.

Yerli araç satışlarında Fiat birinci

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 120 bin 49 adetlik satışın 111 bin 310'u (yüzde 93'ü) Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında birinci oldu.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 76 bin 433 ile ikinci, Ford 73 bin 205 ile üçüncü, Toyota 33 bin 361 ile dördüncü, Hyundai 22 bin 440 ile beşinci, Honda 19 bin 171 ile altıncı sırada bulundu.

Hafif ticari araç pazarında Isuzu 2 bin 376, Karsan bin 573 yerli üretim satış gerçekleştirdi.

10 otomobilden 6'sı otomatik

2017'de otomatik şanzımanlı otomobil satışları 2016'ya kıyasla yüzde 0,8 artışla 437 bin 488'e yükseldi. Otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 57.3'ten yüzde 60.5'e çıktı.

C segmentinde 228 bin 539, B segmentinde 96 bin 118, D segmentinde 84 bin 16, E segmentinde 22 bin 694, F segmentinde 4 bin 270, A segmentinde bin 851 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı.

Geçen yıl satılan otomatik şanzımanlı otomobiller, D segmentinin yüzde 85,5'ini, A segmentinin yüzde 80,5'ini, C segmentinin yüzde 60.5'ini, B segmentinin yüzde 44.2'sini oluşturdu. E ve F segmentlerinde satılan otomobillerin tamamı otomatik şanzımanlı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
OtomotivİthalYerli OtomobilAraç
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