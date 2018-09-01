48 milyon dolarlık Ferrari!

Açık artırmada 48.4 milyon dolara satılan 250 GTO, bu fiyatla rekor kırarak bir açık artırmada satılan en değerli otomobil oldu. Önceki rekor ise 38.1 milyon dolar ile 2014 yılında satılan yine bir Ferrari 250 GTO’ya aitti.

EKONOMİ SERVİSİ