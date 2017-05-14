Audi’den 2 yeni SUV modeli

SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, yeni bir segment oluşturacak bu iki model için üretim planlarını da açıkladı. Audi Q8 Crossover SUV modelinin 2018 yılında Bratislava’da (Slovakya), Audi Q4 kompakt arazi aracının ise 2019’dan itibaren Györ’de (Macaristan) üretilmeleri planlanıyor. Audi, lansmanı Mart 2017’de Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılan Audi Q8 modeliyle üst premium segment içinde yeni bir segment yaratacak. Oldukça geniş bir iç hacmin yer alldığı coupe tarzı Premium SUV, sürüş destek asistanları, bilgi-eğlence sistemleri ile yapay zekanın öncü teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. EKONOMİ SERVİSİ