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Ferrari'den asfaltta giden roket!

Ferrari, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yepyeni bir modeli ilk kez otomotiv dünyasıyla buluşturdu

02 Eylül 2018 Pazar 19:07
Ferrari'den asfaltta giden roket!

Pebble Beach’te düzenlenen dünyaca ünlü Concours d’Elegance etkinliğinde tanıtılan Ferrari 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen karosere sahip modeli olarak dikkat çekiyor.

Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru olarak adlandırılan 720 HP gücündeki çift turbo beslemeli V8 motoruyla benzersiz performansa sahip olan 488 Pista Spider, 1.92 kg/HP’lik ağırlık-güç oranıyla büyük bir başarının altına daha imzasını atıyor.

Aerodinamik tasarım özellikleriyle göz dolduran 488 Pista Spider’ın iç mekânında ise bolca alkantara ve karbon fiber malzeme kullanımı dikkat çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.85 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista Spider’da, 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor.

Ferrari aracın satış fiyatını açıklamadı ancak ABD fiyatının opsiyonlara bağlı olarak 300-350 bin dolar arasında olması bekleniyor. Aracın Türkiye fiyatının da buna bağlı olarak 950 bin-  milyon 100 bin dolar arasında değişmesi bekleniyor.
RECEP BAHAR

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