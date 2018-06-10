Fiat 500C Collezione Türkiye’de

Haziran ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulan ve Fiat 500’ün stilini bir adım daha öteye taşıyan '500C Collezione' beyaz ve gri renk kombinasyonu ile geliyor. İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500C Collezione’de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor.

Araç 1.2 litrelik 69 HP gücünde benzinli motor ile 5 ileri vitesli otomatik vitese sahip. Fiat 500’ün yeni Collezione Serisi, ülkemizde 116 bin 900 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Piyasaya ilk sunulduğu 1957 yılından bugüne yaklaşık 6 milyon 500 bin adetlik üretim ve satış rakamına erişen Fiat 500, 2007 yılında yeniden dünya yollarına çıkmasını takiben günümüze değin tüm dünyada 2 milyondan fazla satışa imza attı.

EKONOMİ SERVİSİ