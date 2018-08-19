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Fiat'tan 2. köprüye özel araç

Yavuz Sultan Köprüsü'nden geçişlerin yüksek ücrete tabi olması, bu köprüden bayram tatillerinde ücretsiz geçişe izin verilmemesi otomotiv üreticilerini alternatif araç üretmeye zorluyor

19 Ağustos 2018 Pazar 15:38
Fiat'tan 2. köprüye özel araç

Fiat da Ducato modelini, 9.5 metreküplük yeni karoser seçeneğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebilecek hale getirdi. Ducato, 2.3 litrelik 130 HP gücündeki yüksek verimliliğe sahip Multijet turbo dizel motoru, fonksiyonel iç mekânı, yüksek konfor seviyesi ve dinamik tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Yük ve performans verimliliği ve maksimum yükleme kapasitesi ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek konfor seviyesiyle de dikkat çeken Fiat Ducato’da çok amaçlı akıllı cihaz tutucu, soğutmalı eşya gözü, bardak tutucular, büyük eşya gözleri, kol dayama, Bluetooth bağlantısı gibi donanımlar sunuluyor. Fiat Ducato Van 9.5 metreküp, 124 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 19.08.2018 16:31
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