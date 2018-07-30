Ford'dan süper çekici

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, uluslararası uzun yol taşımacılığına uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin lansmanını şirketin Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, lansmanda yaptığı konuşmada, Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna çıktıklarını belirterek, bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi ve tecrübelerini uluslararası boyuta taşımak olduğunu ifade etti.

Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Yenigün, 2018 sonunda 40, 2020 sonunda da 50 ülkede var olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yenigün, global büyüme stratejileri kapsamında rekabette ön plana çıkmalarını sağlayan unsurun yerli tasarım ve üretim kabiliyetleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz" dedi.

Yüzde 100 yerli motor kullanıldı

Fikri ve sınai hakları yüzde 100 Ford Otosan’a ait olan Ecotorq motoru geliştirerek yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Yenigün, şunları kaydetti: "100 milyon doları aşan yatırımla 2016 yılında devreye aldığımız Ecotorq motorumuz, Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru oldu.

Yeni Ecotorq motorumuz, özellikle performansı ve yakıt tüketimi açısından Avrupa’daki müşterilerimizden beğeni kazandı. Ağır ticari araçlar üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks, mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılında üretilmeye başladı."

İlk yerli şanzıman Ford'dan

Yenigün, Türkiye’nin ilk yerli şanzımanının arkasında da yine Ford Otosan'ın ismi olduğuna işaret ederek, "Bu yıl 49.5 milyon Euro yatırımla yerli şanzıman üretimi için çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında geliştirme çalışmalarını tamamlamayı, 2020 yılından itibaren de kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni şanzımanımızla beraber yerlilik oranımız daha da yükselecek.

Sadece bu ürünlerimize değil, test ve üretim tesislerimize de sürekli yatırım yaparak yerliliğimizi, yani rekabetçiliğimizi artırdık" dedi. Yenigün, Ford ağır ticari araçlar için Avrupa’daki tek test merkezini İnönü fabrikalarında açtıklarını belirterek, "Bu sayede, Avrupa’da yaptığımız birçok testi artık kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimiz tarafından tasarlanan ve yeni teknolojilerle donattığımız boyahanemizi 15 milyon avro yatırımla hayata geçirdik. Yine İnönü fabrikasında kurduğumuz yeni kabin hattı ile üretim verimliliği sağladık" ifadelerini kullandı.

Haydar Yenigün, yol kamyonu segmentinde Ford Trucks’ın uzun yıllardır lider olduğunu ve satılan her iki yol kamyonundan birinin Ford Trucks olmasının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, ürün ve tesis yatırımlarının karşılığını bulduklarını ve müşterileri tarafından liderlikle ödüllendirildiklerini bildirdi.

1200 mühendis üretti

Ford Trucks’ın ekim ayında pazara sunacağı yeni çekicisinin ilk tasarımından üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte, bin 200 Ford Otosan mühendisi görev aldı. Geliştirilme sürecinde Türkiye dahil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşülürken, yeni çekici 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu. Aracın yüzde 90'ı yerli...

En zorlu koşullarda bile çalışıyor

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da yeni çekicilerini her detayıyla tekrar tasarladıklarını belirterek, "Çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri, gücü ve performansıyla başarıyla tamamlayan yeni çekicimiz de prestije ve güce dayanan modern tasarım dili, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunuyor. 2.5 metre genişliğe ulaşan yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun yolda ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı vadediyor" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ