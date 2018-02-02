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Hurdalık araca ÖTV indirimi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacağını bildirdi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:59
Hurdalık araca ÖTV indirimi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemeye ilişkin şu detayları verdi: "İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor."

Ağbal, diğer düzenlemelere dair de şu bilgileri verdi: "Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılıyor. Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
HurdaEski AraçötvNaci Ağbal
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