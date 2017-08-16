İkinci El Araç Edinirken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar

Neden ikinci el araçlar çok rağbet görüyor? Bu sorunun cevabını gelişen teknoloji olarak verebiliriz. Teknolojinin süratli bir şekilde gelişmesi otomobil sektörünü de etkilemiştir. Teknolojinin attığı her yeni bir adımda piyasaya farklı özelliklerle donatılmış yeni araçların sürülmesi alt modele kalmak durumunda kalan otomobilleri ikinci el otomobil piyasasına kazandırmaktadır. Devamı gelen sıfır araç üretimi bu sayede ikinci el piyasasını canlı tutmaktadır. Neden ikinci el araca yönelmeliyim? İkinci el araçlarda birbirinden farklı modeller, en kaliteli özellikler seçiminize sunulmuştur. Hem de az kullanılmış olsa dahi fiyatı azımsanmayacak derece indirilmiş olduğu için tüketiciler tarafından çok rağbet görmektedir. Fakat ikinci el araç alırken dikkat etmeniz gereken noktalar mevcuttur. Bu noktalara dikkat etmeniz halinde aracı alırken de, alımdan sonra kullanım sürecinde de herhangi bir problemler ile karşılamazsınız.

Araç alırken dikkat edilecek hususlar;

İkinci el araç alımında bulunurken en önemli hususlardan bir tanesi, gelişmekte olan bu sektöre el atmadan duramayan kötü niyetli kişilerdir. Bu kişiler araçta olmayan özellikleri, aracı sizlere beğendirebilmek adına yalan yanlış bilgilerle donatıp size sıralayabiliyorlar. Bu gibi kötü niyetli kişilere aldanmamak daha sonra pişman olup dolandırılmamak adına gayet önem arz etmektedir.

Araçta sürüş testi önemli diğer bir maddedir. Aracı almadan önceki test sürüşleri aracın hasarı hakkında size ışık yakan başka bir kıstastır.

Gaz veya fren pedallarındaki aşınma da size araç hakkında bilgi vermektedir.

Bütün bu sıkıntılar tüketici tarafından değil alanında uzman kişiler tarafından sağlanmalıdır.

Eksper hakkında bilgi verip değerli okuyucularımızı bilgilendirmek ikinci el araç alımlarında tüketiciler için faydalı olacaktır. Eksper kelime manası ile uzman incelemesi anlamına gelmektedir. Dilimize Fransızcadan geçmiş bulunmaktadır. Kullanılmış araç alımlarında oto ekspertiz hizmeti almak tüketiciler için garanti anlamına gelmektedir. Bu nedenle almak istediğiniz aracı almadan evvel mutlaka bir uzmanla bir araya getirmelisiniz.

İkinci El Araçlarda Uygulanması Gereken Test İşlemleri





Aracınızı sıradan bir oto bakımcı yerine alanında gerekli eğitimleri almış ve deneyimleri yaptığı işler ile sabitlenmiş olan oto ekspertiz uzmanlarına yaptırmalısınız. İncelemelerin kaliteli bir şekilde ve garanti çerçevesinde yapılması adına maltepe oto ekspertiz hizmetinden mutlaka faydalanmalısınız. Oto ekspertiz hizmeti ile arcınızın muayene edileceği test işlemleri;

Araç altı kontrolleri

Yanal kayma

Kaporta ve boya

Klima kontrolleri

Araç altı şase

Süspansiyon gibi test işlemleridir.

Bütün bu hizmetlerin yapımı müşterinin kararına bırakılmıştır. Tüketicinin tercih ettiği paketler doğrultusunda araca gerekli bakımlar yapılmaktadır. Tüketici bu paketleri tercih ettiği sırada her paket için farklı fiyat seçenekleri olduğundan ödemesi gereken tutar baştan itibaren bellidir. Bu durumda sonradan ortaya çıkacak yanlış anlamaların önüne geçilmektedir.

Kullanılmış Araçlar İçin Ekspertiz Raporunun Önemi

Ekspertiz uzmanlarının araçlarda gerekli incelemeleri sağlayıp doldurduğu analizler tüketici için önemlidir. Bu analiz raporlarında araçta var olan bütün sıkıntılar yer almaktadır. Daha sonra meydana gelen başka tür sorunlarda yapılan incelemeler neticesinde sonradan ortaya çıkan sıkıntıların nelerden kaynaklandığı hesap edilebilir. Veya müşteri aracına yapılan bakımın hatırlanmama durumu bertaraf edilir zira elde var olan raporlar kargaşada unutulmasını engelliyor.

Sizlerde aracı edinmeden önce oto ekspertiz uzmanlarının tecrübelerinden yararlanıp hem kesenizden kar edin hem de aklınızda kalan soru işaretlerini silerek aracınızda güvenli bir şekilde sürüş geçirmenin eşsiz keyfini yaşayın.