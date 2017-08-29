İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem Kapıda

Onaydan sonra belli standartlara sahip olmayanlar ekspertiz merkezi açamayacak ve bu merkezler gerçekleştirdikleri işlemlerden yasal olarak sorumlu tutularak cezai yaptırımın muhatabı olacaklar.

İkinci el araç alım satımında ekspertiz ve garanti zorunluluğu

Mepa Otomotiv Genel Müdürü Aysun Özülkü ikinci el araç satışında yeni döneme ilişkin değerlendirme yaparak, "İkinci el araç piyasası büyüdükçe kötü niyetli kişilerin de daha fazla dikkatini çekmeye başladı. Biz her seferinde kurumsal firmadan ikinci el araç alımını gerçekleştirmelerini önersek de, alıcılar farklı sebeplerle yasal sorumluluk üstlenmeyen kişilerden ikinci el araç satın alabiliyor. Sonrasında kanunsuzluklar ve dolandırıcılar karşısında haksız konuma düşebiliyorlar," diye konuştu.

Yeni yönetmeliğe göre, ikinci el araç alım satımında ekspertiz zorunlu hale getirilecek ve satıcı 3 bin kilometreye veya 2 aya kadar garanti verecek. Böylece alıcı güvence altına alınarak sektör düzenlenmiş olacak. Bu durum ayrıca ikinci el araç piyasasının ülke ekonomisinde daha görünür olmasını da sağlayacak. Çünkü kayıtlı satışların sayısı arttıkça ikinci el araç pazarından çıkan vergi miktarı büyük oranda artış gösterecek.

Ekspertizlerin sorumluluğu ve fiyatı artacak

Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ekspertiz merkezleri işlerini daha önemseyerek icra edecekler. Rapor verdikleri araçlara kefil olacakları için fiyatlarda bir artış beklense de sektörün ihtiyacı olan düzen sağlanmış olacak.Galericinin keseceği fatura ve ekspertiz maliyetleri eklendiğinde araç başı bin lira civarında maliyet artışı göreceğiz. Ancak hem alıcı hem satıcı güven içinde alışverişi tamamlayacak.

İkinci el araç piyasasının önde gelen ve güvenilir firmalarından biri olan Mepa Otomotiv Genel Müdürü Aysun Özülkü; “Yeni yönetmelik Mepa İkinci El çatısı altında kurumsal olarak faaliyet gösterdiğimiz için bizim başlangıçtan beri uyguladığımız sistemin yaygın hale gelmesini sağlayacak. Biz her zaman şeffaf ve güvenilir hizmeti önemseyerek, yalnızca satış öncesinde değil satış sonrasında da sorumluluk alıyoruz. Şimdi bu daha yaygın hale gelecekse de kurumsal firmalardan alışveriş yapmanın güvenli ekosistemine erişmesi mümkün gözükmüyor,” dedi.

Kaynak: http://www.mepaikinciel.com/blog-detail?Hedef=32