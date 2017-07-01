LED’li aydınlatmanın ömrü uzayacak

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri LED’in ısınma sorununa çözüm bulacak bir proje hazırladı. TÜBİTAK tarafından da desteklenen projeyle, araç aydınlatma sistemleri için yenilikçi soğutma sistemleri geliştirilecek. Proje kapsamında elde edilecek altyapı ve teknolojik bilgi birikimi ile araçlarda ileri teknoloji LED’li aydınlatma ürünleri ülkemizde tasarlanıp geliştirilebilecek ve üretimi yapılabilecek.

“Otomotiv LED Aydınlatma Ürünleri İçin Yenilikçi Soğutma Sistemi Geliştirilmesi, Tasarımı ve Prototip İmalatı” başlıklı projeyi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Muhsin Kılıç yürütecek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Muhsin Kılıç, tasarımdaki sınırlamaları azaltması, kalite problemlerine daha az rastlanması, kullanım ömrünün çok daha uzun olması ve düşük enerji tüketimi LED’i bundan sonraki otomotiv aydınlatma ürünlerinin vazgeçilmezi yaptığına işaret ederek şunları söyledi:

“LED’lerin büyük avantajlarının yanında çözülmesi gereken en önemli sorunların başında ısınma problemi gelmektedir. Elektronik elemanlarda ve LED sistemlerinde ısınma problemi doğrudan aydınlatma fonksiyonunu etkileyerek, veriminin azalmasına ve ömürlerinin önemli derecede kısalmasına yol açmaktadır. Bu da LED sistemler üzerinde araştırma-geliştirme çalışmaları yapılarak yeni soğutma teknikleri geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Isınma sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklıklardan dolayı LED sistemlerinin ömrü oldukça kısalmaktadır. Etkin soğutma yapıldığında ise LED’in kullanım süresini bir kaç yüz saatten yüz bin saatin üzerine çıkartmak mümkündür. Biz de yüksek enerji verimliliğine sahip LED’li sistemlerin soğutulması ve enerji yönetimine yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirerek araç aydınlatma sistemleri için yenilikçi soğutma sistemleri geliştirmeye çalışacağız. Proje kapsamında elde edilecek alt yapı ve teknolojik bilgi birikimi ile araçlarda ileri teknoloji LED’li aydınlatma ürünleri ülkemizde tasarlanıp geliştirilebilecek ve üretimi yapılabilecektir.” İHA