Maslak Oto Ekspertiz

Bir araçta küçük bir parça boya olsa bunu anlamayabilirsiniz. Ya da aracınızın daha önce kazaya karıştığı çamurluklarının değişmesi, kaputunun değişmesi gibi durumlar bazen gözle seçilemeyecek kadar kendini belli etmez. Bir aracın çamurlukları bile değişse fiyatında ciddi derecede düşme demektir. Bu sebeple oto ekspertiz hizmetinden faydalanmanız gerekir.

Maslak Ekspertiz Konusunda Önemli Bir Nokta!

İstanbul trafiği belki de dünyaca ünlü bir sorunlardan birisidir. Maslak ‘da İstanbul’un en yoğun trafiğine ev sahipliği yapan bir nokta olarak bilinir. Bu sebeple Maslak’tan alacağınız aracın kazaya karışmaması ihtimali çok düşüktür. Siz ‘’ bayandan satılık araba ‘’ ya da ‘’doktordan satılık araba ‘’ gibi başlıklara itimat etmeyip mutlaka ama mutlaka ekspertiz hizmetini yaptırmalısınız. Maslak oto ekspertizhizmeti alabileceğiniz hizmet noktası oldukça sınırlı olacağından ve işini düzgün yapan yerleri bulmanız için detaylı bir araştırma yapmanız gerekir.

Satın Alacağınız Aracın Geçmişini Bilmek Hakkınız!

Ülkemizde insanlar araç alacakları zaman çok titiz davrandıkları bilinen bir şeydir. Genelde birçok insan aracın tüm kontrollerini yaptırarak alırlar. Ancak bazen araç satıcılarının azizliğine uğramaları da an meselesi diyebiliriz. Araç satın alırken satıcı kişi sizlere aracı hor kullanmadık, kazası olmadı, değişeni olmadı ya da üzerinde boya yok gibi sözlerle aracı size satmak ister. Bazen aracı satın alacak kişiye ‘’ istediğin ustaya göster ‘’ gibi söylemlerle alıcı kişiyi rahatlatmak isterler. Ancak bu gibi sözlere kanmayıp ‘’ adam istediğin yere göster diyor demek ki bir şeyi yok ‘’ gibi sözlere kanmayıp mutlaka ekspertiz hizmeti konusunda destek almalısınız. Araca gönül rahatlığı ile binmek, aracın geçmişini bilmek, değişen parçalarını bilmek ve hepsinden önce en önemli parçalardan birisi olan motor kısmını muhakkak kontrol ettirme hakkınız bulunmaktadır. Aksi takdirde aracınızın değeri olurundan düşük olabilir. Siz 50.000 TL değerinde ikinci bir arabayı satı aldığınızda herhangi bir sorunu yok gözüyle bu fiyatı verip alırsınız. Ancak satmak istediğinizde aracın kaputu değişmiş ya da benzeri sorunları var diyerek belki de 40.000 TL’ye zor satacaksınızdır. Bu yüzden ekspertiz konusunda hassas davranılması gerekir.