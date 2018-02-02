Otomobilde ithalat tam gaz

Satılan araçların 21 bin 161'i ithal iken, 13 bin 915'i yerli. Satılan araçların yüzde 38.5'i yerli iken, yüzde 61.5'i de ithal...

Otomobil satışlarında ithal oranı yüksek seyretmeye devam ediyor. Ocak ayında satılan 26 bin 611 iken, bunun 16 bin 832'si ithal...

Buna göre Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 63.2'si ithal. Bu arada hafif ticari araç satışlarında da ithalat yerli aracı geçti.

Bu yılın Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1.7 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 19.1 artış görülürken, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 21.1 azalış izlendi.

Bu yılın Ocak ayında 9 adet elektrikli ve 518 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

HABER MERKEZİ