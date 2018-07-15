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Porsche'dan spor sedan

Porsche’nin tüm spor sürüş özelliğini barındırırken, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera modeli olan Sport Turismo, Türkiye'deki Porsche Showroom’larında yerini aldı

15 Temmuz 2018 Pazar 16:44
Porsche'dan spor sedan

Yeni Panamera 4 Sport Turismo, geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Ayırt edici tasarımıyla lüks segmentte bir kez daha güçlü bir etki oluşturan Panamera 4 Sport Turismo, geniş bagaj kapağı, alçak yükleme olanağı, artırılmış bagaj bölmesi alanı ve 4+1 oturma düzeniyle öne çıkıyor. Yeni Panamera 4 Sport Turismo, sürekli 4 tekerden çekiş sistemine sahip 3.0 litrelik motoruyla, 450 nm tork üretirken, 330 hp'lik gücüyle sıfırdan 100 km hıza sadece 5.5 saniyede çıkıyor.

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