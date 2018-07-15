Porsche'dan spor sedan

Yeni Panamera 4 Sport Turismo, geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Ayırt edici tasarımıyla lüks segmentte bir kez daha güçlü bir etki oluşturan Panamera 4 Sport Turismo, geniş bagaj kapağı, alçak yükleme olanağı, artırılmış bagaj bölmesi alanı ve 4+1 oturma düzeniyle öne çıkıyor. Yeni Panamera 4 Sport Turismo, sürekli 4 tekerden çekiş sistemine sahip 3.0 litrelik motoruyla, 450 nm tork üretirken, 330 hp'lik gücüyle sıfırdan 100 km hıza sadece 5.5 saniyede çıkıyor.