Yeni Panamera 4 Sport Turismo, geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Ayırt edici tasarımıyla lüks segmentte bir kez daha güçlü bir etki oluşturan Panamera 4 Sport Turismo, geniş bagaj kapağı, alçak yükleme olanağı, artırılmış bagaj bölmesi alanı ve 4+1 oturma düzeniyle öne çıkıyor. Yeni Panamera 4 Sport Turismo, sürekli 4 tekerden çekiş sistemine sahip 3.0 litrelik motoruyla, 450 nm tork üretirken, 330 hp'lik gücüyle sıfırdan 100 km hıza sadece 5.5 saniyede çıkıyor.
Porsche'dan spor sedan
Porsche’nin tüm spor sürüş özelliğini barındırırken, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera modeli olan Sport Turismo, Türkiye'deki Porsche Showroom’larında yerini aldı
15 Temmuz 2018 Pazar 16:44