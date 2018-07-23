Porsche’den satış rekoru

Çin, 33 bin 363 adetle Porsche’nin en güçlü pazarı olma özelliğini korurken, ABD’de ise 29 bin 421 adet otomobil satıldı. Porsche’nin uluslararası satışlarında yüzdelik bazda en yüksek artış oranı Panamera’da yaşandı. Öte yandan 46 bin 600 adetle Macan ve 28 bin 700 adetle Cayenne, en çok satan model serileri olma unvanını korudu. Ocak-Haziran 2017 dönemine göre bu yıl Ocak-Haziran 2018 döneminde şirketin Almanya'daki satışları yüzde 11, ABD'deki satıları yüzde 7 artarken, Çin'deki satışları yüzde 7 azaldı.

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